Une nouvelle présentation de Project LLL

Lors du G-Stars 2023, NCSOFT a publié une nouvelle présentation vidéo du pour l'heure nommé, une sorte de MMO/TPS façonen visiblement plus ambitieux (et visuellement aussi, même si l'on a appris à se méfier sur ce point), et qui tentera de sortir du game-design générique avec deux points clés : éviter la course au loot propre au genre, et proposer un casting unique pour mieux servir la narration. Sur ce dernier point, cela signifie que vous pourrez choisir quel personnage jouer, mais il n'y aura pas d'éditeur pour le créer de toutes pièces.Sortie « normalement » prévue pour l'année prochaine, sur PC et consoles, sans plus de précisions.