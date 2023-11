Nexon : The Finals prépare son lancement, pendant que The First Descendant s'enfuit en 2024

Nexon peaufine ses plans en devant apporter quelques modifications à ses objectifs proches. Ainsi,est maintenu pour cette fin d'année, sans avoir de date néanmoins mais on voit déjà arriver le shadow-drop en pleine cérémonie des Game Awards (dans la nuit du 7 au 8 décembre) sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X.Un FPS en format F2P spécialement développé par des anciens de DICE () qui a déjà reçu un chaleureux accueil de la communauté durant sa période de playtest, et surtout une énorme audience qui lui a permis de rester dans le top 5 Steam durant ce laps de temps.Changement en revanche concernantqui suite aux retours de la bêta (PC/PS5/XSX encore une fois) préfère prendre un peu plus de temps. Ce tout aussi F2P, cette fois en TPS coop avec 13 classes jouables et une mécanique de grappin toujours cool, sortira donc courant 2024 sans plus de précisions.