Tales of Arise lance son extension en vidéo

, promis comme un pur stand-alone scénaristiquement parlant avant que pognon ne vienne poser son objection, accueille donc aujourd'hui sa grosse extension « Beyond the Dawn » dont voici le trailer de lancement à esquiver si vous n'avez jamais fait le jeu de base (ça spoil).30 balles pour ce morceau d'aventure supplémentaire, avec d'habituelles offres groupées numériques incluant le jeu de base en version standard (60 balles le pack), l'édition Deluxe (70€) et Ultimate (100€).