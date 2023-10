Dragon Ball : The Breakers continue de tenir et s'offre une quatrième Saison

Malgré une audience en chute libre, Bandai Namco doit y trouver son compte avec, preuve avec l'annonce d'une Saison 4 qui débutera le 1er novembre avec Broly (celui de DBS) comme nouveau méchant, et trois nouveaux personnages : les deux randoms oubliés du film en question et Mr. Satan, accompagné d'un nouveau skin pour Bulma.Et ce n'est pas tout. Le jeu fête son premier anniversaire avec une MAJ disponible dès à présent (d'autres à venir) avec :- De nouveaux items- Deux nouvelles aides (Goku SSG et Vegeta SSG)- Une nouvelle map- Une emote- Un nouveau véhicule (le pod de Freezer)