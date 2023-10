Après la mort de Pac-Man 99, Bandai Namco annonce un autre Battle Royale

Coïncidence ou pas (et ça n'en est probablement pas une), c'est le jour même de la mise à mort des serveurs desur Switch que Bandai Namco nous annonce, encore plus orienté Battle Royale avec 64 joueurs qui s'affrontent parallèlement ou en pouvant tenter de gober les adversaires, et ce dans le courant de l'année prochaine sur tous les supports.Classements, matchs classés et cosmétiques seront à débloquer, gratuitement vu que l'éditeur fait le pari de se détourner du modèle F2P, comme à chaque fois en fonction de l'humeur du jour. On continuera par exemple de se demander pourquoiest gratuit, maispayant.