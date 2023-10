Au tour de Gothic 2 d'arriver sur Switch

On ne sait pas si le récent portage Switch de(l'original) a rencontré son petit public mais THQ Nordic n'a pas attendu la sortie pour lancer en amont un équivalent pour, prévu le 29 novembre pour 29,99€ (23,99€ en préco numérique) avec les mêmes arguments, donc en gros « ça tourne bien », et tout de même l'extension adorée par la communauté.Il est quand même fou de se dire que pour le premier comme le deuxième épisode, la Switch est actuellement la seule et unique console de l'histoire à accueillir ces deux monuments du RPG PC, mais on n'oubliera pas qu'un vrai remake depremier du nom est toujours en chantier, prévu partout… sauf sur Switch.