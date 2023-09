Ghostrunner 2 : trailer et démo jouable

Lui aussi était passé entre nos mailles depuis le dernier State of Play, mais il n'est pas trop tard pour indiquer quea eu droit à une démo jouable (PC, PlayStation 5 et Xbox Series) pour laisser les intéressés découvrir le feeling toujours très nerveux de cette suite ainsi que l'apport de la grosse moto.Sortie prévue le 26 octobre sur les supports précités dans 3 éditions dont une octroyant 48h d'accès anticipé (c'est la mode), et on souhaite le meilleur à One More Level : le premiera créé la surprise avec plus d'un million de ventes.