Trailer et date pour WarioWare : Move It

A chaque épisode sonmais la Switch est trop vorace pour se contenter d'un seul, et comme annoncé plus tôt cette année,débarquera en fin d'année pour intégrer le calendrier de fin de carrière de la Switch, avec 200 « micro-jeux » et la grande nouveauté, un jeu de plateau plus ou moinsrequérant néanmoins un certain matos (8 joycons, donc 4 paires quand même).Sortie prévue le 3 novembre, pour 49,99€.