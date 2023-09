Wandering Sword : bande-annonce et date de sortie pour le ''RPG HD-2D'' chinois

C'est à la toute dernière minute que les chinois de Xiameng Studio signale quesera disponible ce vendredi 15 septembre sur PC via Steam, au prix de 24,99€ avec 12 % de réduction pour quiconque craquera durant la semaine de lancement.On sent l'influence deet plus globalement la nouvelle mode des jeux en « HD 2D », pour une aventure qui nous emmènera dans un monde fait de 5 régions avec plein d'alliés à recruter, un système d'amitié, des centaines de techniques et, la grande originalité, un système de combat proposant le tour par tour comme le temps réel selon l'envie. Et si le jeu ne prétend pas offrir une durée de vie énorme (environ 20h), il misera néanmoins sur sa replay-value avec différents choix scénaristiques, et du coup plusieurs fins.Ne reste plus qu'à souhaiter une réussite pour après cela espérer deux choses : une sortie console(s) et une traduction FR (uniquement anglais et chinois pour l'heure).