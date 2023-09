PayDay 3 à l'essai ce week-end (PC/Xbox)

Impatient d'être le 21 septembre pour vous lancer dans? Auquel cas et si vous êtes joueurs PC et Xbox Series, apprenez qu'une bêta ouverte à tous aura lieu ce week-end (8 au 11 septembre) dans le but de tester une dernière fois les serveurs. Le contenu sera le même que pour la bêta fermée d'août (un seul braquage) et dans une build à ne pas juger trop vite techniquement car datant d'avril.De quoi en tout cas appréhender le feeling, même pour les fans qui devront faire avec un épisode misant un peu plus sur l'infiltration. Au lancement le 21, la PlayStation 5 sera également concernée, tout comme le service Game Pass sur PC et Xbox.