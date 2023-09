EA Sports WRC : trailer et date de sortie

3 ans après avoir récupéré les droits pour plusieurs années à venir, les choses se concrétisent pour Electronic Arts et les spécialistes de Codemasters :se dévoile et sortira le 3 novembre prochain (PC, PS5, XSX) avec l'intention de s'imposer de suite dans le secteur grâce à deux arguments.Déjà un prix moindre de 49,99€, mais également plusieurs bonus de précommande pour ceux qui craqueront sur les stores numériques : 3 jours d'accès anticipé, un pack de véhicules + vêtements Ford, Toyota et Hyundai, ainsi qu'un Pass VIP Rally pour 5 saisons in-game.Et en quelques mots pour accompagner la première bande-annonce :- Mode constructeur pour créer sa propre voiture- Mode Moments pour revivre les grands moments de la discipline- 70 véhicules historiques + livrées de la saison 2023- 17 sites réels pour 200 étapes- Tous les modes classiques au rapport : Carrière, Championnat, Time-Attack, éditeur…- Multi cross-platform- L'éditeur annonce un autre RDV cette semaine :sera présenté jeudi à 17h00.