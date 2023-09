A deux doigts de l'annulation, Vampire The Masquerade : Bloodlines 2 relève la tête

La résurrection deaura bien lieu. Car tout comme les miraculéset, annoncés avec trop d'avance puis subissant les déboires du développement jusqu'à la mise à mort du studio concerné, cette suite revient des tréfonds avec cette fois The Chinese Room aux commandes.Bon, les fans s'inquiéteront peut-être du fait que si l'équipe a déjà fait ses preuves en matière d'ambiance et sur certains points narratifs (et), ce ne sont pas non plus les spécialistes du gameplay et encore moins du genre RPG.Nous verrons bien le résultat fin 2024, avec éventuelle option report de routine, uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, les versions PS4/One ayant été naturellement annulées.