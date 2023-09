Pas de coop en local pour Little Nightmares III

Ce fut l'une des annonces surprenantes de la conférence GamesCom et pas seulement parce qu'elle n'avait pas leakée : non seulementsera spécialement développé par Supermassive (Tarsier étant au charbon chez Embracer, en espérant qu'ils survivent) mais en plus ce troisième épisode se dotera d'un mode coopération, bien que le solo sera maintenu (une IA se chargera du deuxième perso).Malheureusement, pour ceux qui souhaitaient déjà s'adonner à quelques soirées horrifiques avec leur moitié, les développeurs déclarent que la coopération sera limitée au online, et ce pour mieux entretenir « l'atmosphère et l'immersion », apparemment atténuées en coop local. Voilà.Bon vu qu'il y avait de toute façon le choix entre se plonger dans l'ambiance totale en solo, on comprend surtout que l'équipe avait un peu la flemme, et il faudra faire avec. RDV néanmoins en 2024.