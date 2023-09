Skull Island va oser se placer en octobre

A peine annoncé, à peine disponible, ou disons que ce sera plus exactement le 17 octobre que se placera dans les bacssur la totalité des supports, toujours à 39,99€, et même 10 de plus pour l'édition spéciale en numérique incluant divers bonus (quelques colories, des filtres graphiques, un making-of et un mode Boss Rush).Et maintenant on va tous se poser et se dire qu'un mec sur cette planète a eu l'idée de lancer son A (c'est comme un AAA, mais avec deux A de moins) à 40 balles au milieu deet