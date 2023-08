Born of Bread : le Paper Mario-like canadien prend quelques semaines de retard

Deux ans après son annonce,loupe sa promesse d'une sortie pour cet été, l'équipe réclamant encore quelques jours/semaines supplémentaires de boulot pour nous livrer un résultat à la hauteur cet automne, sans plus de précisions, toujours sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.On souhaite au studio canadien le meilleur pour ce titre qui a toujours attiré un œil curieux par son aspect « Paper Mario »-like, jusqu'à l'ambiance très bon enfant et ce système de combat particulier fourni en mini-jeux pour les attaques spéciales.