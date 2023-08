Troisième trailer pour Fate Samurai Remnant

Koei Tecmo et Aniplex viennent donner des nouvelles de l'action-RPGavec une troisième bande-annonce destinée à en savoir plus sur cette adaptation d'un des grands noms du mobile, avec on rappelle ce principe de « Master » (Iori Miyamoto en perso principal) et son « Servant » Saber, même si d'autres combattants viendront vous épauler au fil du jeu, chacun disposant de ses propres quêtes.Sortie prévue le 29 septembre prochain (PC, PS5, PS4, Switch), et si Koei Tecmo tient impérativement à imposer cette licence après deux tentatives au succès moyen, on ne peut pas dire que l'éditeur s'en donne les moyens particulièrement en Europe : aucune traduction autre que l'anglais.