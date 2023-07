Naraka : Bladepoint va finalement passer F2P, avec l'apport d'une version PlayStation 5

Le succès den'est aucunement à remettre en question avec plus de 20 millions de ventes (PC, XSX, One) mais l'éditeur NetEase reste pleinement conscient que cette donnée reflète surtout la percée du jeu sur le marché PC asiatique et il était temps de passer la seconde pour rameuter une nouvelle audience : le 13 juillet, le titre passera F2P en plus de bénéficier d'une version PS5 en renfort.A noter que :- Le passage F2P ne donnera désormais accès (pour les nouveaux-venus) qu'à 4 personnages, le reste étant bloqué derrière un système monétaire à raison de 100 pièces par personnage (on ne peut en gagner que 35 par semaine « gratuitement »). Même chose pour les skins bien évidemment.- Les joueurs PS Plus bénéficieront directement de plusieurs bonus comme des coffres à trésors, même chose pour les membres Game Pass Ultimate.- Le 13 juillet verra arriver une MAJ de contenu, avec une nouvelle héroïne, une nouvelle arme (Hallebardes Doubles) ainsi que divers bonus événementiels pour les 2 ans du jeu, et surtout un mode 12V12.