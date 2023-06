On ne peut pas dire quea particulièrement brillé durant l'Ubisoft Forward, sauf pour ceux qui préfèrent une bonne chorale à du gameplay, et de cette arlésienne toujours attendu pour cette année fiscale (avant le 31 mars 2024, « normalement »), les intéressés ne repartiront qu'avec une annonce : la tenue d'une deuxième bêta fermée.Cette dernière se tiendra du 25 au 28 août prochain, et vous pouvez toujours vous rendrepour vous inscrire.