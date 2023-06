33 Immortals : le rogue-like jouable à 33

Après le succès surprise aussi bien critique que commercial de, le studio canadien Thunder Lotus Games s'est associé à Microsoft pour l'annonce de, titre qui débutera sa carrière en accès anticipé début 2024 sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass.« Encore un rogue-like ?? » Techniquement oui mais avec une différence de taille : son orientation multi avec un matchmaking apparemment suffisamment bien conçu pour concevoir rapidement des sessions réunissant 33 joueurs prêts à faire face aux hordes crachées par les ténèbres, avec derrière la progression typique au genre (plus vous allez loin, plus vous récupérez de bonus à ré-exploiter dans les parties suivantes).