Ubisoft nous dévoile son Star Wars Outlaws

Microsoft avait promis l'absence de CGI pour ses trailers du Xbox Game Showcase, mais cela ne concernait que les first-party. Pour Ubisoft, il faudra donc se contenter de ça en ce qui concerne l'officialisation de, qui a peut-être ses chances de se montrer un chouïa plus demain vu que l'on nous promet un lancement en 2024 (mais bon, Ubi en ce moment…).En attendant, sachez au moins que le titre sera comme prévu en monde ouvert, réparti en plusieurs planètes, et se situera entre les épisodes V et VI, où l'on incarnera Kay Vess, véritable crapule prête à tout pour la gloire et le pognon, quitte à approcher de près les syndicats du crime.