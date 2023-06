Enclave HD trouve sa date de sortie

Nous renvoyant en août 2002, exclusivité Xbox à l'époque vous noterez, l'action-RPGva revenir comme nous le savions déjà, malheureusement dans le cadre d'un simple remaster comme le montre cette première bande-annonce, le faisant passer de la claque graphique d'époque à du « mwef ».Les plus courageux (c'était super dur) pourront donc découvrir ou re-découvrir le titre ce 29 juin sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec l'apport « peu de temps après » d'une version PlayStation 5.