30 ans après, Rise of the Triads aura droit à un remaster sur tous les supports

Maintenant que le remake deest sorti (sur PC du moins), Nightdive Studios peut mettre en avant son prochain chantier, précisément, cette fois plus proche du remaster à l'instar deset dont la sortie est programmée pour le 31 juillet sur l'absolument tous les supports.Moins connu que bien d'autres Doom-like de l'époque (1994),pourra donc être découvert par un plus grand nombre avec l'apport évident du 4K/60FPS, une refonte des musiques malgré l'option permettant de conserver les originaux, un éditeur de niveaux et surtout ce qu'il faut de contenu : le jeu d'origine, toutes les extensions dont une totalement inédite, créée pour l'occasion.Notons l'arrivée d'une démo jouable sur la plate-forme de Valve (le 19 juin) dans le cadre du Steam Next Fest.