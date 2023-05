Du gameplay et des visuels pour Ys X : Nordics

Désormais affublé d'une date de sortie ferme, en tout cas pour ce qui concerne le Japon,a droit à davantage de gameplay avec tout d'abord deux courtes sessions tirées d'un live Dengeki Online (combats classiques de 41:35 à 43:59, et les fameuses batailles navales de 43:59 à 46:26), le tout accompagné d'un « teaser commercial » et de divers visuels.Lancement prévu le 28 septembre sur l'archipel sur PS5, PS4 et Switch, puis un jour prochain en occident. Ne demandez pas encore quand.