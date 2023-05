Changement de perspective pour Helldivers II

C'est un euphémisme que de dire que Arrowhead aura pu prendre son temps pour pondre une suite à: 8 ans nous séparent du lancement du premier épisode (PC, PS3, PS4… et Vita) et les ambitions sont renouvelées par le simple fait que l'on passe du twin-stick shooter au véritable TPS, renforçant la dimension grand spectacle et le coté Starship Troopers.On gardera un œil sur ce titre prévu pour cette année sur PC et PlayStation 5, intégrant bien évidemment toujours son mode coopération à 3.