Formule 1 : nouvelle présentation de F1 23 + annonce de F1 Manager 2023 par Frontier

Double actualité pour les fans de la F1 avec tout d'abord Electronic Arts qui revient sur l'arrivée proche de son, précisément le 16 juin sur PC et supports PlayStation/Xbox en cross-gen. On repartira donc avec une longue vidéo de présentation pour nous détailler le mode Histoire (avec le retour de Aiden et Devon, cette fois accompagnée par Callie Mayer et ses rêves de championne dans cette catégorie), et le hub F1 World qui regroupera le reste du contenu solo comme online et tout le coté « jeu à service ».Parallèlement, Frontier nous a officialisé(mêmes supports, mais pas encore de date) avec les arguments suivants :- 23 courses + 6 events F1 Sprint- Davantage de véhicules et pilotes- Davantage de fonctionnalités dans la gestion, incluant le personnel- Mode carrière plus complet sur tous les aspects