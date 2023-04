Nous y sommes et malgré la polémique autour de l'absence de mode Performance sur Xbox Series au lancement (et qu'importe si la jaquette du jeu peut induire en erreur en indiquant le 60FPS qui n'arrivera que plus tard),est prêt à atterrir dans les bacs comme l'atteste ce dernier trailer.Signé par la branche Austin d'Arkane (…), ce FPS aussi bien jouable en solo qu'à 4 en coopération arrivera le 2 mai prochain sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass.