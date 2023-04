Tekken 8 : la présentation de Lili

Loin de la montée en puissance par la sortie proche de, Bandai Namco continue de faire tranquillement sa route avecpar l'annonce du 13e représentant au casting, à savoir Lili, ou plus exactement « Emilie de Rocheford » et son doublage bien français.Il est néanmoins hautement probable que les events du printemps (Summer Game Fest, PlayStation Showcase, Xbox Showcase…) donne un réel coup d'accélérateur à la communication pour franchir rapidement la barre des 20 combattants et obtenir pourquoi pas une première fenêtre de sortie.