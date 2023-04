Blasphemous 2 annoncé avec un premier trailer

Après un premier épisode réussi bien qu'imparfait,reviendra avec un deuxième épisode d'ores et déjà signé pour la fin de l'été (septembre quoi, hors éventuel report) sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.Peu d'informations hormis ce trailer et la volonté des développeurs de tout simplement faire mieux en terme de rendu graphique et de gameplay, tout en conservant sa nervosité et son feeling dans les combats comme les phases de plates-formes.