Une première bande-annonce pour le film d'animation Resident Evil : Death Island

Après quelques visuels et une affiche,a droit à sa première bande-annonce avec toujours un lancement prévu pour le 7 juillet 2023 dans les cinémas japonais et un jour prochain chez nous, via la distribution de Sony Pictures.Il s'agira du 4e film d'animation en 15 ans, se déroulant ici pile entreet, où le All-Stars de la saga pré-Ethan sera pris entre tentative de sauvetage du Docteur Antonio Taylor et contamination au cœur d'Alcatraz.