Aliens Fireteam Elite, nouveau représentant des rares jeux Switch en Cloud Gaming

Faute de la moindre information sur le sujet, on ne saurait dire si le public Switch est grand adepte du format Cloud Gaming, et on restera toujours surpris à chaque annonce du genre, avec aujourd'huiqui déboulera donc dans les « nuages » au-dessus de la console de Nintendo le 26 avril, sans pitié tarifaire : 29,99€ pour le jeu de base comme ailleurs, et 59,99€ pour l'édition Ultimate incluant les quelques extensions.Notons quand même la présence d'une démo jouable pour tester votre connexion, et le fait que cette version sera total cross-play avec les autres (PC, PlayStation & Xbox en cross-gen).Et si vous vous posez la question : une dizaine de jeux seulement sont disponibles sur Cloud Switch, et pourtant pas des moindres (…).