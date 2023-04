Tekken 8 proposera le total cross-play

Via son compte Twitter, Katsuhiro Harada a confirmé quesera le premier épisode à embarquer l'option du total cross-play pour laisser toute la communauté s'échanger des phalanges sans barrière, chose qu'il voulait déjà faire avecavant d'essuyer de multiples refus (on se souvient de la réticence passée de Sony sur le sujet).On retourne attendre les prochaines étapes de la communication, entre ajouts autour du casting (pour l'heure composé de 12 combattants) et la date de sortie.