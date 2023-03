Fort Solis, le jeu narratif feat. Troy Baker et Roger Clark, sortira aussi sur PlayStation 5

Annoncé lors du Summer Game Fest de l'année dernière, l'intriguantn'est plus une exclusivité à destination unique du PC vu que Dear Villagers vient d'annoncer que la PlayStation 5 sera servie en même temps.Une annonce qui permet également de repartir avec la volonté d'un lancement dans le courant de l'année, ainsi qu'un trailer pas bien parlant en terme de gameplay, bien que ce ne soit pas l'intention première : on parle quand même d'un jeu essentiellement narration (avec exploration) avec un scénario très « Dead Space » : suite à un appel de la colonies minière Fort Solis sur Mars, l'ingénieur Jack Leary se rend sur place pour découvrir qu'il n'y a plus âme qui vive… ou presque. Et pas question de faire marche-arrière avec l'arrivée d'une malheureuse tempête de sable empêchant toute fuite.Rappelons que le titre permettra de retrouver Troy Baker (qu'on ne présente plus), Roger Clark () et Julia Brown ().