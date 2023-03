The Seven Deadly Sins : Origin s'offre une petite présentation de gameplay

Encore un qu'on avait oublié. Il faut dire que l'annonce de la part de l'éditeur coréen Netmarble date d'il y a plus d'un an, mais les choses avancent bien pouravec cette première présentation de gameplay qui confirme les allures deversion purement solo.Pas encore de date pour cette adaptation qui proposera néanmoins une histoire pleinement inédite faite d'univers parallèles (vous avez compris le prétexte pour faire intervenir tout le casting), et ça sortira sur PC, « consoles » et mobile.