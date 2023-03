Avec le puissant Unreal Editor, Fortnite saute à pieds joints sur les terres de Roblox

Même si le mode Créatif (désormais 2.0) laissait la communautélivrer ses propres expériences, Epic Games a franchi une nouvelle étape façon bond de géant, et vient bousculer la position dominante deen lançant le programme Unreal Editor pour(UEFN).Uniquement disponible sur PC et encore au stade de bêta publique, l'application permet à quiconque de développer de nouvelles expériences que ce soit en style de jeu et même d'ordre esthétique grâce aux énormes possibilités qu'offre l'Unreal Engine 5, tous à retrouver dans le Hub dequi va plus que jamais devenir une plate-forme à part entière au-delà de son mode Battle Royale avec ou sans construction.Avec l'UEFN, Epic possède ainsi ce qui manquait à de nombreux éditeurs : on est certes loin des possibilités infinies d'un(pour l'instant) mais c'est, donc une communauté titanesque d'entrée de jeu. En attendant de découvrir les nombreuses œuvres, l'éditeur a livré trois exemples maisons avec « Deserted » (un mode domination en 8V8 avec une esthétique plus proche de COD), « Forest Guardian » (une expérience courte façon démo technique) et « The Space Inside » pour montrer que l'on pourra créer des puzzle game géant.Et parce que tout travail mérite salaire, Epic s'engage à exploiter 40 % des revenus de la boutiquepour les redistribuer aux créateurs en fonction de l'engagement de la communauté envers telle ou telle création.