Ravenswatch s'offre un nouveau trailer

Les lyonnais de Passtech Games, fier et à raison du succès de, reviendront prochainement avec un nouveau rogue du nom de, plus exactement le 6 avril en Early Access sur Steam le temps de laisser mariner la sauce jusqu'au véritable lancement en 2024 sur tous les supports..Le principe ? Les héros de contes de fées style Aladdin et la Reine des Neiges vont se déchaîner contre les armées du « Cauchemar », soit une bonne occasion de se défouler aussi bien seul qu'en coopération (jusqu'à 4) avec la routine de devoir avancer le plus loin possible, crever inévitablement, puis recommencer et ainsi de suite en étant de plus en plus puissant.