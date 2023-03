Pas de trailer, mais des visuels neufs pour Ys X Pas de trailer, mais des visuels neufs pour Ys X

Comme à la bonne vieille époque, ce n'est pas avec une nouvelle bande-annonce mais tout simplement des visuels (et quelques artworks) que Ys X : Nordics nous redonne des nouvelles, avec tout d'abord une mise en avant du duo dont évidemment Adol doublé par Yuki Kaji (Eren Jaeger dans SNK), cette fois accompagné par la chef pirate Carja Varta.



Et « accompagné » est un mot bien trouvé pour cet épisode qui fera reposer son nouveau système de combat sur les phases en duo, avec le mode solo qui propose d'incarner l'un ou l'autre (le second par l'IA) avec pleine vitesse, tandis que le mode combinaison renforcera votre puissance au détriment de la vitesse, avec tout de même en complément une garde spéciale (et jauge de « vengeance »). Notez qu'il sera impossible de se contenter d'un mode ou l'autre : certaines attaques ennemies peuvent être facilement contrées ou esquivées selon le style activé.



Sortie toujours prévue pour cette année, mais toujours uniquement au Japon.