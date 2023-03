Inazuma Eleven Victory pose ses arguments

Toujours chez Level-5, apprécions le fait que les choses se mettent enfin concrètement en place pour l'arlésiennequi a eu le temps de changer 3 fois de nom depuis son annonce, et qui arrivera enfin mondialement pour cette année sur PS4, Switch et mobile.Un ambitieux retour pour la franchise, bénéficiant du soutien de MAPPA pour les cinématiques, et fourni avec deux gros modes de jeu : le scénario évidemment, mais également un mode Chronicles bouffeur de temps pour les fans, avec possibilité d'y débloquer 4500 persos des anciens épisodes (hors collaboration).