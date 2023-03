Une nouvelle bande-annonce pour Tchia

A l'approche de son lancement, le 21 mars prochain sur PC et supports PlayStation, le petitaccueille une nouvelle bande-annonce pour faire en deux temps le point sur ses arguments, avec pour commencer tout ce qui touche à l'exploration avec comme on l'a dit des mécaniques « bien actuels bien BOTW » comme la possibilité de grimper un peu partout et de bénéficier d'un planeur, l'ensemble restant soumis une jauge d'endurance.On retrouvera également cette fameuse map avec points d'intérêt et possibilité d'y apposer ses marqueurs, avec en originalité le fait que la position du joueur n'y est pas indiqué pour nous pousser à scruter ce qui nous entoure. Enfin, nous y verrons le fameux « saut d'âme » qui permettra à notre héroïne de posséder des animaux mais également de simples objets.Rappelons qu'à l'instar de, ce jeu aura les honneurs d'une mise en place Day One sur les services PS Plus Extra & Premium.