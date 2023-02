Sherlock Holmes : The Awakened réclame encore quelques semaines de chantier

Studio ukrainien vivant une situation qu'il est inutile de décrire à nouveau, Frogwares vient nous expliquer que les problématiques s'enchaînent (rien qu'avec les coupures constantes d'électricité) et doit donc se résoudre à un nouveau report de, qui ne sortira donc plus « fin février ou début mars » mais plutôt « fin mars ou début avril ».Bonne chance à l'équipe qui découvriront en temps voulu ce remake complet de l'épisode de 2006, avec ses influences lovecraftienne qui emmèneront le fameux détective et son acolyte à travers 5 pays, soit autant de niveaux en format semi-ouvert.