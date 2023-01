Annoncé depuis un bon moment, le survival-horrorse montre un peu plus avec un petit trailer et quelques visuels pour que les développeurs puissent afficher fièrement une certaine mise à niveau graphique, certes à mille lieux des AAA actuels mais suffisant pour oublier la grande simplicité du premier épisode.Davantage de personnages et toujours une haute dose de flippe, mais pas encore de date de sortie, ni de supports annoncés hormis le PC.