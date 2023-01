Disgaea 7 s'offre une démo JP (+ vidéos)

Avec exactement le même sens du rythme qu'il y a 2 ans pour le sixième épisode, c'est aujourd'hui que le Japon accueille une démo jouable deavec une fois de plus la possibilité de découvrir le début du jeu (jusqu'au deuxième chapitre) pour ensuite transférer votre sauvegarde vers le jeu complet, prévu lui le 23 janvier sur l'archipel (PS5, PS4, Switch).Toujours rien à signaler pour l'occident, et voici en attendent les deux premières vidéos destinées à présenter le casting de ce nouveau chapitre, ici Fuji et Piririka.