Batman (doublé par Kevin Conroy !) débarque dans Suicide Squad : Kill the Justice League

Toujours aussi radin coté gameplay, et on espère du lourd après, Rocksteady aura pourtant réussi bien marquer le coup avec quatre choses concernant le plus en plus attendu- Une nouvelle vidéo (de la cinématique…)- Une date de sortie : le 26 mai 2023- Batman sera là !- Et il sera doublé par le regretté Kevin Conroy, son ultime travail sur le chevalier noir