A chaque saison,accueillera du contenu neuf et Nintendo annonce de fait la « Saison du Frimas » pour le 1er décembre 2022, avec au programme le mode event « Big Run », l'arrivée des matchs X pour l'élite S+, trois nouvelles armes (en plus de 10 tirées des deux premiers épisodes), sans oublier deux cartes de plus, une inédite, l'autre venue du premier jeu.Tout cela est résumé dans la nouvelle bande-annonce ci-dessous.