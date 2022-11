CyberConnect2 nous annonce avec ce simple trailer que c'est ce jeudi 16 novembre que sera mis à disposition Gyutaro, nouveau DLC pour le plus endurant que prévu, quel que soit le support.Une sortie qui a de l'importance puisqu'elle marque la fin du suivi de cette adaptation ayant rencontré son petit succès, et on ignore si l'éditeur rempilera pour un autre Pass, ou s'il y aura un deuxième épisode dans un avenir plus lointain.