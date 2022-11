COD Warzone 2.0 : ultime trailer à deux jours du lancement des hostilités

est déjà bien parti pour être l'un des plus gros succès de la franchise et il était hors de question de s'arrêter en si bon chemin avec dans la foulée le prochain gros poids lourds du domaine multi/F2P : c'est ce 16 novembre que sera lancésur PC, PlayStation et Xbox, avec déjà une pensée pour les serveurs.Voici le trailer de lancement pour cette « suite » qui offrira la carte la plus grande jamais vue dans la série, de nouvelles possibilités et pas moins de 150 joueurs prêts à en découdre une fois téléchargé les quelques 115Go requis.