Battlefield 2042 : Saison 3, essais gratuits et arrivée dans l'EA Access + Game Pass

Entendant bien ne pas jeter l'éponge pour maintenir la confiance de la communauté, DICE maintient en place le chantieravec l'arrivée sous peu d'une Saison 3 avec tout ce qu'il faut de contenu neuf (une map inédite, un spécialiste, des armes, events, etc) mais également une refonte du système de spécialistes dont vous pourrez découvrir les détails dans la vidéo ci-dessous ou en plus completMais ce n'est pas tout. Vu que le meilleur moyen de relancer l'audience, c'est aussi d'attirer de nouveaux-venus, le titre intégrera le service EA Access (et le Game Pass) à la fin du mois, suivi de quelques périodes d'essais gratuits pour les non-abonnés en décembre :- Accès libre du 1er au 5 décembre sur Xbox et Steam- Accès libre du 16 au 23 décembre sur PlayStationPendant ces périodes d'essais, la totalité du contenu sera accessible, dont les Spécialistes des deux premières saisons, sans oublier l'évolution dans le Pass Saisonnier.