Un dernier trailer pour Gotham Knights

C'est l'ultime ligne droite avant le lancement de, nouvel épisode de la saga Arkham sans en dire le nom, surtout quand le Chevalier Noir a été dégagé pour laisser place au quatuor Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood, avec campagne jouable seul ou en coopération (à deux), puis à quatre dans l'équivalent d'un mode Horde le 29 novembre via une MAJ gratuite.Le jeu de base sortira ce vendredi sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et Warner Bros nous en propose aujourd'hui un tout dernier trailer.