Une upgrade gratuite pour les deux premiers The Dark Pictures (dont du contenu inédit)

En attendant le quatrième épisode (18 novembre) de cette saga aux chapitres indépendants,se met aujourd'hui à jour en proposant gratuitement des upgrades PlayStation 4 et Xbox Series deet, et pas seulement pour offrir uniquement de la 4K, du 60FPS et du Ray Tracing.Car Supermassive s'est également permis d'augmenter la vitesse de déplacement des personnages en plus d'une refonte de l'interface, de nouvelles options d'accessibilité, de nouveaux modes de difficulté et, surprise, un chapitre inédit pour. Pas les jeux les plus marquants du siècle mais ça se prend.A noter tout de même que si vous avez récupérédans le PS Plus au printemps dernier, l'upgrade gratuite ne sera pas disponible. Comme d'hab.