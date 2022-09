Wo Long : Fallen Dynasty ne proposera qu'un seul mode de difficulté

C'est presque considéré comme une règle du genre, du moins si l'on excepte de très rares cas comme, et c'est parce qu'il est encore tout frais que l'on tient à relever la dernière déclaration en date de Masaaki Yamagiwa : contrairement au titre de Spiders,fera comme les autres, à savoir ne proposer qu'un seul et unique mode de difficulté.Pas d'options d'accessibilité ici, mais juste les aides habituelles comme le grind et la possibilité d'inviter des compagnons en ligne, en y ajoutant ce fameux système de « moral » capable de vous rendre plus fort, même si l'on attendra davantage de précisions sur le sujet.On s'attend également à voir de l'équilibrage depuis la démo qui s'achève dans les habitudes de la Team Ninja, et le rendez-vous sera ensuite pris pour début 2023 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, sans oublier la proposition Day One dans le Game Pass.