Une nouvelle grosse présentation pour Mario et Les Lapins Crétins : Sparks of Hope

Déjà largement montré, encore récemment avec l'Ubisoft Forward,en ajoute néanmoins une couche avec cette nouvelle vidéo de présentation (sous-titres FR dans les options) revenant entre autres sur les différences coté gameplay et quelques uns des nouveaux personnages.Une suite attendue pour le 20 octobre exclusivement sur Switch, et dont on souhaite le meilleur vu la bonne surprise que fut le premier. Rappelons en passant que le Season Pass inclura une extension mettant en scène Rayman.